Курс валют на 18 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар другий день поспіль оновив історичний максимум.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 грудня. Вартість долара, євро і злотого зросла.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,83 (+9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,91 (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,30 (+3 коп.)
Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави. Це означає, що більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших держвиплат.
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