Курс валют на 18 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар другий день поспіль оновив історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 грудня. Вартість долара, євро і злотого зросла.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,83 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,91 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 (+3 коп.)

Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави. Це означає, що більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших держвиплат.

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