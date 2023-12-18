Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 18 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 37,02 грн. Він підвищився на 3 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підскочив одразу на 10 копійок і коштує 40,51 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,39 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,1 грн. Купують за 37,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн

"ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн

"Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,60 - 41,15 грн

"ПУМБ" – 40,80 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" - 40,10 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" - 40,55 - 41,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 - 9,43 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,05 - 9,60 грн

Як повідомлялося, в Нацбанку озвучили прогноз для української економіки. Йдеться не лише про подовження війни, а й про відсутність міжнародної допомоги.

Провідні новини дня: