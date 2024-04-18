Курс валют на 18 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Іноземна валюта втрачає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 квітня. Долара втратив ще 3 коп. Євро додав втратив 7 коп., а польський злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,54 грн (3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,05 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,66 грн (-4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,25 - 39,85 грн
- "ПУМБ" – 39,40 - 39,90 грн
- "Укрсиббанк" – 39,30 - 39,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,30 - 39,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,70 - 42,70 грн
- "Укрексімбанк" – 42,15 - 42,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,63 - 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45 - 9,75 грн
Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів може отримати додаткові виплати. Йдеться про осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ще на 3 місяці.
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