Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта не припиняє додавати у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 липня. Долар додав ще 21 коп. Євро - аж 37 коп. Злотий зріс на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,46 грн (+21 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,34 грн (+37 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,56 грн (+2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 40,80-41,30 грн

"Укрсиббанк" – 40,90-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн

"ПУМБ" – 44,40-45,00 грн

"Укрсиббанк" – 44,45-41,45 грн

"Укрексімбанк" – 44,70-45,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Як повідомлялося, в Україні долар здорожчав до нових рекордних показників. На міжбанківському та готівковому ринках було подолано позначку у 41 грн за один долар. Висхідний тренд виявився несподівано значним, і як довго він триватиме, наразі сказати складно.

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