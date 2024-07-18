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Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 18 липня.  / Фото: Freepik

Валюта не припиняє додавати у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 липня. Долар додав ще 21 коп. Євро - аж 37 коп. Злотий зріс на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,46 грн (+21 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,34 грн (+37 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,56 грн (+2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,90-41,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,35-45,35 грн
  • "ПУМБ" – 44,40-45,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,45-41,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,70-45,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Як повідомлялося, в Україні долар здорожчав до нових рекордних показників. На міжбанківському та готівковому ринках було подолано позначку у 41 грн за один долар. Висхідний тренд виявився несподівано значним, і як довго він триватиме, наразі сказати складно.

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