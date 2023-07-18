Курс валют на 18 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро зріс ще на 4 коп. Злотий додав 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,08 грн (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,23 грн (+1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 36,80 грн. Купують за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,80 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,65 - 37,70 грн
- "Укрексімбанк" - 36,80 - 37,60 грн
- "Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,95 грн
- "Укрексімбанк" - 41,15 - 42,15 грн
- "Райффайзен" – 41,00 - 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,21 - 9,36 грн
- "Ощадбанк" – 8,60 - 9,45 грн
- "Укрексімбанк" - 9,10 - 9,25 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн
- ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн
Як повідомлялося, в Україні змінюють порядок виплат для переселенців від 1 серпня 2023 року. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року. Тим, хто має значні фінансові заощадження — виплати припинять.