Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 листопада. Після вихідних долар, євро і злотий виросли у ціні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,27 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,46 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,10 (+9 коп.)

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запровадив додаткові виплати військовим, які беруть участь в бойових діях на території Росії, а також пораненим бійцям на лікуванні.

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