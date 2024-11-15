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Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 18 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 18 листопада. / Фото: Associated Press

Курс валют зріс - порівняно з п'ятницею.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 листопада. Після вихідних долар, євро і злотий виросли у ціні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,46 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,10 (+9 коп.)

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запровадив додаткові виплати військовим, які беруть участь в бойових діях на території Росії, а також пораненим бійцям на лікуванні. 

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