Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю 18 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу впав у ціні ще на 7 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Курс валют. / Фото: Associated Press

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,84 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,90 грн (-6 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,35 - 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,99 грн

"Укрексімбанк" - 37,30 - 38,10 грн

"Райффайзен Банк" - 37,10 - 38,20 грн

"ПУМБ" - 37,25 - 38,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,95 - 41,95 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,87- 9,17 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" - 8,95 - 9,35 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, на виплати переселенцям спрямували понад 5,71 млрд грн. Кошти надійдуть понад 2,5 млн переселенців.

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