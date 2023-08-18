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Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют. / Фото: Associated Press

Євро стрімко подешевшав перед вихідними.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю 18 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу впав у ціні ще на 7 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Курс валют. / © Associated Press
Курс валют. / Фото: Associated Press

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,84 грн (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,90 грн (-6 коп.).

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,35 - 37,95 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 - 37,99 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,30 - 38,10 грн
  • "Райффайзен Банк" - 37,10 - 38,20 грн
  • "ПУМБ" - 37,25 - 38,00 грн

Курс євро банках:

  • "ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,95 - 41,95 грн
  • "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн 
  • "ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,87- 9,17 грн
  • "Ощадбанк" – 8,70 - 9,25 грн
  • "Укрексімбанк" - 8,95 - 9,35 грн
  • "Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
  • "ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, на виплати переселенцям спрямували понад 5,71 млрд грн. Кошти надійдуть понад 2,5 млн переселенців.

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Дата публікації
Перегляди
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