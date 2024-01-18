Курс валют на 18 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 січня. Вартість долара – 37,89 - на 3 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив ще 7 коп., а злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,89 грн (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,21 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,37 грн (-4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,90 - 38,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,90 - 38,55 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,60 грн
- "Укрсиббанк" - 37,85 - 38,65 грн
- "Укрексімбанк" - 37,90 – 38,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,20 - 42,20 грн
- "Ощадбанк" – 41,60 - 42,35 грн
- "ПУМБ" – 41,60 - 42,30 грн
- "Укрсиббанк" - 41,20 - 42,30 грн
- "Укрексімбанк" - 41,55 - 42,35 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,33 - 9,73 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,70 грн
- "Укрексімбанк" - 9,30 - 9,65 грн
- "ПУМБ" - 9,40 - 9,80 грн
Як повідомлялося, в Україні допомога на дитину збільшиться на тисячу гривень. Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу.
Читайте також:
- Курс валют на 17 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
- В Україні здорожчали овочі та фрукти: як змінилися ціни
- Оренда квартири в Україні: які ціни зараз у великих містах та чого очікувати далі