Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Іноземна валюта росте у ціні.
НБУ встановив курс валют на середу, 18 вересня. У порівнянні з попереднім днем вартість долара, євро та злотого пішла догори.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,41 (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,12 (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)
Нагадаємо, Рада розгляне законопроєкт щодо удосконалення функцій НБУ з держрегулювання ринків фінансових послуг. Документ передбачає, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають запит від поліції.