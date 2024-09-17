Курс валют на 18 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на середу, 18 вересня. У порівнянні з попереднім днем вартість долара, євро та злотого пішла догори.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,41 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,12 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)

Нагадаємо, Рада розгляне законопроєкт щодо удосконалення функцій НБУ з держрегулювання ринків фінансових послуг. Документ передбачає, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають запит від поліції.

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