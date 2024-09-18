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Курс валют на 18 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 18 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 18 вересня. / Фото: pixabay.com

НБУ ще більше опустив курс гривні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 18 вересня. Долар зріс ще на 6 коп. Євро додав 12 коп. Злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,41 (+6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 46,12 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,07-41,67 грн
  • "Ощадбанк" -  41,20-41,75 грн
  • "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,20-41,75 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
  • "Ощадбанк" - 45,40-46,30 грн
  • "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,80-46,60 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Нагадаємо, комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків. У разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня. 

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