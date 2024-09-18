Курс валют на 18 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ ще більше опустив курс гривні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 18 вересня. Долар зріс ще на 6 коп. Євро додав 12 коп. Злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,41 (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,12 (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,81 (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,07-41,67 грн
- "Ощадбанк" - 41,20-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,20-41,75 грн
- "Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" - 45,40-46,30 грн
- "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
- "Укрсиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрексімбанк" – 45,80-46,60 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" - 10,10-10,80 грн
- "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Нагадаємо, комітет Ради погодив законопроєкт про підвищення податків. У разі позитивного ухвалення ці зміни будуть впроваджуватися заднім числом від 1 жовтня.