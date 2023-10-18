Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. Вартість долара – 36,45 грн - це на 13 коп. більше, ніж учора. Євро додав аж 27 коп. Злотий зріс ще на 16 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,45 грн (+13 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,55 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,71 грн (+16 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн

"Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,75 - 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,70 грн

"Укрсиббанк" – 39,40 - 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,48 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,70 грн. Продають за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Нагадаємо, борги українців за рік зросли на понад 1 млн грн. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії "Стягнення судового збору" (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія "Стягнення на користь держави" 22,3%.

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