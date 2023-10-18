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Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. / Фото: УНІАН

Долар, євро та злотий суттєво зросли.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. Вартість долара – 36,45 грн - це на 13 коп. більше, ніж учора. Євро додав аж 27 коп. Злотий зріс ще на 16 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,45 грн (+13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,55 грн (+27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,71 грн (+16 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн
  • "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн
  • "Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,75 - 40,75 грн
  • "ПУМБ" – 40,00 - 40,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,40 - 40,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,48 - 9,00 грн
  • "Ощадбанк" – 8,15 - 8,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,70 грн. Продають за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн. 

Нагадаємо, борги українців за рік зросли на понад 1 млн грн. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії "Стягнення судового збору" (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія "Стягнення на користь держави" 22,3%. 

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Дата публікації
Перегляди
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