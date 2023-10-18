Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий суттєво зросли.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 18 жовтня. Вартість долара – 36,45 грн - це на 13 коп. більше, ніж учора. Євро додав аж 27 коп. Злотий зріс ще на 16 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,45 грн (+13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,55 грн (+27 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,71 грн (+16 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,50 - 40,50 грн
- "Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,75 - 40,75 грн
- "ПУМБ" – 40,00 - 40,70 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40 - 40,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,48 - 9,00 грн
- "Ощадбанк" – 8,15 - 8,95 грн
- "Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн
В обмінниках долар купують у середньому за 38,70 грн. Продають за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.
Нагадаємо, борги українців за рік зросли на понад 1 млн грн. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії "Стягнення судового збору" (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія "Стягнення на користь держави" 22,3%.