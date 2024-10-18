Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 18 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,23 грн. Він здорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро тим часом впав на 12 копійок і коштує 44,79 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,38 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,45 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,3 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,86-41,46 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" - 44,75-45,45 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,60-45,50 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,38-10,54 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,30-10,60 грн

Нагадаємо, очільник НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

Читайте також: