Курс валют на 19 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 березня. Вартість долара – 38,97 грн - на 18 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні 20 коп., а польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,97 грн (+18 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,44 грн (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,84 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,60 - 39,20 грн

"ПУМБ" – 38,70 - 39,20 грн

"Укрсиббанк" – 38,55 - 39,15 грн

"Укрексімбанк" – 38,50 - 39,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,95 - 42,85 грн

"Укрексімбанк" – 42,00 - 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,95 грн

Як повідомлялося, в Україні долар знову рветься до 40 гривень. Зокрема, інформація про можливу зміну облікової ставки вплинула на курс долара як на безготівковому, так і на готівковому ринках: він помітно пішов угору.

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