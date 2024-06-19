Курс валют на 19 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 червня. Долар здешевшав на 10 коп. Євро втратив 9 коп. Польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 грн (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,44 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,97 грн (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,40-41,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн

"ПУМБ" – 43,50-44,10 грн

"Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн

"Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн

"ПУМБ" – 9,60-10,10 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Як повідомлялося, в Україні долар раптово здорожчав, курс іде до 42 грн. Експерти вважають: долар і надалі дорожчатиме, хоча й повільно.

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