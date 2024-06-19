Курс валют на 19 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 червня. Долар здешевшав на 10 коп. Євро втратив 9 коп. Польський злотий - 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,54 грн (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,44 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,97 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн
- "Укрексімбанк" – 40,40-41,00 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн
- "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
- "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
- "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Як повідомлялося, в Україні долар раптово здорожчав, курс іде до 42 грн. Експерти вважають: долар і надалі дорожчатиме, хоча й повільно.