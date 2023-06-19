Курс валют на 19 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 19 червня 2023 року встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за добу здорожчав на 12 копійок і коштує 40,08 грн

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 11 копійок від рівня попереднього дня і становить 8,96 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 36,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 40,75 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,55 грн

"Укрексімбанк" – 36,55 - 37,25 грн

"Райффайзен" – 36,57- 37,43 грн

ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,80 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,40 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 39,95 - 41,15 грн

ПУМБ - 40,00 - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,96 - 8,14 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн

"Райффайзен" – 9,20 - 9,00 грн

ПУМБ - 8,70 - 9,20 грн

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин вважає, що курс валют в Україні до кінця 2023 року буде зберігатися на тому рівні, який ми маємо сьогодні. За його словами, цього літа ситуація також має бути стабільна. Ситуація на валютному ринку залежатиме також від реакції світової спільноти на події в Україні та швидкості деокупації українських територій.

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