Курс валют на 19 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Вартість долара не змінилася.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро здешевшало на 15 коп. Злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,93 (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,86 грн (+1 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,00 грн. Продають за 40,70 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,55 - 37,45 грн
- "Укрексімбанк" – 36,60 - 37,30 грн
- "Райффайзен" – 36,70- 37,20 грн
- ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 39,75 - 40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,50 - 41,30 грн
- "Райффайзен" – 40,00 - 40,80 грн
- ПУМБ - 40,00 - 41,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,94 - 9,11 грн
- "Ощадбанк" – 8,45 - 9,15 грн
- "Укрексімбанк" – 8,80 - 9,20 грн
- ПУМБ - 8,70 - 9,20 грн
Нагадаємо, Національний банк України помʼякшує валютні обмеження. Від 16 червня надається можливість переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів і позик.