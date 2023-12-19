Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро зросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 грудня. Вартість долара – 36,99 грн - це на 17 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс на 8 коп., а злотий - втратив 5 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,19 грн (+17 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,59 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,34 грн (- 5коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,05 - 37,55 грн

"Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн

"ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн

"Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,05 – 37,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,60 - 41,15 грн

"ПУМБ" – 40,70 - 41,40 грн

"Укрсиббанк" - 40,20 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" - 40,35 - 41,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн

"Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.

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