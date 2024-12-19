Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 грудня. Вартість долара, євро і злотого далі зростає.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,90 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,95 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,32 (+2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,50-42,10 грн

"Ощадбанк" - 41,50-42,05 грн

"ПУМБ" – 41,50-42,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,35-41,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,35-44,35 грн

"Ощадбанк" - 43,50-44,45 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрексімбанк" – 43,70-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,36 грн

"Ощадбанк" - 9,75-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Нагадаємо, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави. Це означає, що більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших держвиплат.

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