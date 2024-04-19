Курс валют на 19 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта додала у вартості.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 квітня. Долар додав 6 коп. Євро збільшився аж на 22 коп., а польський злотий — на 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,60 грн (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,27 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,76 грн (+10 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,40-39,90 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40-39,98 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,90-42,90 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,63-9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45-9,75 грн
Як повідомлялося, в Україні значно зросли виплати на дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.
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