Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта після кількох днів зростання нарешті впала у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 липня. Долар зменшився на 4 коп. Євро - втратив 8 коп. Злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,42 грн (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,26 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,54 грн (-2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"ПУМБ" – 41,30-41,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,15-41,85 грн

"Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,60 грн

"Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн

"Укрексімбанк" – 45,10-45,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,56 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара до кінця липня. За словами експерта, він варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.

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