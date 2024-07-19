Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта після кількох днів зростання нарешті впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 липня. Долар зменшився на 4 коп. Євро - втратив 8 коп. Злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,42 грн (-4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,26 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,54 грн (-2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,15-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 41,15-41,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,85-45,85 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,60 грн
- "Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 45,10-45,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,56 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара до кінця липня. За словами експерта, він варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.
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