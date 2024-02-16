Курс валют на 19 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Зокрема, європейська валюта зросте в ціні на 12 копійок.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 лютого. Так, долар, євро та злотий здорожчають на кілька копійок.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,97 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,89 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,42 (+4 коп.).

До слова, Нацбанк України готується ухвалити рішення про запровадження обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Усе задля боротьби з ухиленням від сплати податків.

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