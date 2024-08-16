Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар і злотий додали в ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 16 серпня, долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає стратегічний продукт. У чому причина та чи варто робити запаси.

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