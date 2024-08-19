Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 19 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,21 грн. Він здорожчав на 8 копійок.

Про це повідомив Нацбанк.

Євро тим часом здешевшав на 1 копійку і коштує 45,29 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,6 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,40 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,60 грн

"Укрсиббанк" – 44,95-45,55 грн

"Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,45-10,75 грн

Чому люди починають забирати з банків заощадження, що буде з курсом на поточному тижні, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Долар та євро в Україні різко подорожчали!

Читайте також: