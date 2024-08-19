Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здорожчав після вихідних.
Національний банк України на 19 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,21 грн. Він здорожчав на 8 копійок.
Про це повідомив Нацбанк.
Євро тим часом здешевшав на 1 копійку і коштує 45,29 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,6 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 45,45 грн. Продають за 45,2 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
"Укрсиббанк" – 41,00-41,40 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн
"ПУМБ" – 45,00-45,60 грн
"Укрсиббанк" – 44,95-45,55 грн
"Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
"Укрексімбанк" – 10,45-10,75 грн
Чому люди починають забирати з банків заощадження, що буде з курсом на поточному тижні, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
Читайте також: