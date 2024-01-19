Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 січня. Вартість долара – 37,70 - на 19 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив аж 20 коп., а злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,70 грн (-19 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,01 грн (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,32 грн (-7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,80 - 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,90 – 38,50 грн

"Укрсиббанк" - 37,80 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" - 37,80 – 38,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,50 - 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,10 грн

"Укрсиббанк" - 41,15 - 42,15 грн

"Укрексімбанк" - 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

"ПУМБ" - 9,30 - 9,70 грн

Як повідомлялося, в Україні допомога на дитину збільшиться на тисячу гривень. Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу.

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