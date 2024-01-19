Курс валют на 19 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар і євро здешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 січня. Вартість долара – 37,70 - на 19 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом втратив аж 20 коп., а злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,70 грн (-19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,01 грн (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,32 грн (-7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн
- "Ощадбанк" – 37,80 - 38,45 грн
- "ПУМБ" – 37,90 – 38,50 грн
- "Укрсиббанк" - 37,80 - 38,45 грн
- "Укрексімбанк" - 37,80 – 38,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
- "Ощадбанк" – 41,50 - 42,20 грн
- "ПУМБ" – 41,40 - 42,10 грн
- "Укрсиббанк" - 41,15 - 42,15 грн
- "Укрексімбанк" - 41,40 - 42,20 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн
- "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн
- "ПУМБ" - 9,30 - 9,70 грн
Як повідомлялося, в Україні допомога на дитину збільшиться на тисячу гривень. Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу.
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