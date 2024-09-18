Курс валют на 19 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк на четвер, 19 вересня, встановив офіційні курси долара, євро та злотого. Гривня далі падає щодо долара.

Про це повідомив сайт НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,45 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,10 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,80 (-1 коп.)

Як повідомлялося, економіст Зіновій Свереда зробив прогноз щодо того, чи очікувати стрибка курсу долара. З його слів, чи сягне долар ціни 50 грн, залежатиме від ситуації на фронті. Тому неможливо передбачити, коли це станеться і чи станеться взагалі.

Читайте також: