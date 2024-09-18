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Курс валют на 19 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 19 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 19 вересня. / Фото: УНІАН

Євро і злотий здешевшали.

Національний банк на четвер, 19 вересня, встановив офіційні курси долара, євро та злотого. Гривня далі падає щодо долара. 

Про це повідомив сайт НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45 (+4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 46,10 (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,80 (-1 коп.)

Як повідомлялося, економіст Зіновій Свереда зробив прогноз щодо того, чи очікувати стрибка курсу долара. З його слів, чи сягне долар ціни 50 грн, залежатиме від ситуації на фронті. Тому неможливо передбачити, коли це станеться і чи станеться взагалі. 

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