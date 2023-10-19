Курс валют на 19 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 19 жовтня. Вартість долара – 36,56 грн - це на 11 коп. більше, ніж учора. Євро додав ще 5 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,60 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,90 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,60 - 40,60 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,30 - 41,00 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 - 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,29 - 8,82 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,75 - 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,50 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,00 грн. Продають за 40,80 грн.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років

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