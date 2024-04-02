Курс валют на 2 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 2 квітня. Вартість долара становить 39,07 грн - це на 8 коп. більше за курс попереднього дня. Євро втратив у ціні 3 коп., а польський злотий додав 5 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,07 грн (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,13 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 грн (+5 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,85 - 39,45 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,80 - 39,40 грн

"Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,90 - 42,80 грн

"Укрексімбанк" – 42,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,65 - 9,95 грн

Як повідомлялося, від 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто після призначення або перерахунку продовжували працювати. Це все за умови, що станом на 1 березня 2024 року такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу.

Читайте також: