Курс валют на 2 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко злетіла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 2 липня. Долар додав аж 19 коп., євро – 42 коп., злотий - 12 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,64 грн (+19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,69 грн (+42 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,16 грн (-12 коп.)
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн
"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
"Укрсиббанк" – 43,00-44,00 грн
"Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
"Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн
Як повідомлялося, в Україні готують до продажу два державні банки. Так, відбудеться приватизація "Сенс банку" та "Укргазбанку".
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