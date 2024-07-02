Курс валют на 2 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 2 липня. Долар додав аж 19 коп., євро – 42 коп., злотий - 12 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,64 грн (+19 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,69 грн (+42 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,16 грн (-12 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,00-44,00 грн

"Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 10,00-10,25 грн

Як повідомлялося, в Україні готують до продажу два державні банки. Так, відбудеться приватизація "Сенс банку" та "Укргазбанку".

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