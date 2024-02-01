Курс валют на 2 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта здорожчає на чотири копійки.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 2 лютого. Так, долар додасть у ціні кілька копійок, а от євро та злотий "впадуть".

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,40 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,66 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,37 (-2 коп.).

До слова, ТСН.ua у щотижневому аналітичному проєкті пояснив, чому курс долара знову почав зростати, чи варто вкладати кошти у валюту, і що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти.

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