Курс валют на 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 2 лютого. Вартість долара – 37,60 - це на 4 коп. більше за курс напередодні. Євро тим часом зменшився ще на 4 коп., а злотий впав на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,60 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,66 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,37 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 - 38,15 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,65 - 41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10 - 41,70 грн

"Укрсиббанк" - 40,60 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" - 49,90 - 41,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,32 - 9,70 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн

Як повідомлялося, Україна отримала великий транш допомоги від Японії в межах проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

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