Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 2 серпня. Долар здорожчав на 13 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,13 грн (+13 коп)

Курс євро

1 євро – 44,40 грн (0 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,33 грн (-2 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,85-41,45 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 41,80-41,40 грн

"Укрексімбанк" – 40,80-41,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,00-45,00 грн

"ПУМБ" – 44,20-44,80 грн

"Укрсиббанк" – 44,10-45,00 грн

"Укрексімбанк" – 44,30-45,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,25-10,50 грн

Нагадаємо, стало відомо, у кого з пенсіонерів знизяться виплати у серпні. Так, Пенсійний фонд України має право забирати до 20% від пенсії для відшкодування збитків. Штрафні санкції впроваджуються у разі, якщо особа своєчасно не повідомляє Пенсійний фонд про зміну деяких даних.

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