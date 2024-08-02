Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар стрімко злеті у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 2 серпня. Долар здорожчав на 13 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,13 грн (+13 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,40 грн (0 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,33 грн (-2 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,85-41,45 грн
- "ПУМБ" – 41,90-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 41,80-41,40 грн
- "Укрексімбанк" – 40,80-41,40 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,00-45,00 грн
- "ПУМБ" – 44,20-44,80 грн
- "Укрсиббанк" – 44,10-45,00 грн
- "Укрексімбанк" – 44,30-45,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,50 грн
Нагадаємо, стало відомо, у кого з пенсіонерів знизяться виплати у серпні. Так, Пенсійний фонд України має право забирати до 20% від пенсії для відшкодування збитків. Штрафні санкції впроваджуються у разі, якщо особа своєчасно не повідомляє Пенсійний фонд про зміну деяких даних.