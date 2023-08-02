Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

У другий день серпня і євро, і злотий впали у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро втратив 19 коп. Злотий зменшився на 9 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,13 грн (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,06 грн (-9 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,00 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,70 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,67 - 37,27 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
- "Укрексімбанк" - 36,85 - 37,65 грн
- "Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн
- ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,10 - 42,10 грн
- "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,95 - 9,25 грн
- "Ощадбанк" – 9,30 - 9,30 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
- ПУМБ – 9,05 - 9,50 грн
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