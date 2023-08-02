Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

У другий день серпня і євро, і злотий впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро втратив 19 коп. Злотий зменшився на 9 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,13 грн (-19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,06 грн (-9 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,00 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,67 - 37,27 грн

"Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн

"Укрексімбанк" - 36,85 - 37,65 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн

"Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Укрексімбанк" - 41,10 - 42,10 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,95 - 9,25 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,30 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 9,05 - 9,50 грн

Нагадаємо, навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує вчасно виплачувати пенсіонерам кошти й навіть індексувати розмір нарахувань. Читайте у матеріалі ТСН.ua: хто отримає підвищені виплати влітку, кого можуть позбавити нарахувань

Читайте також: