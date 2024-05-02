Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара зріс.
Національний банк України на 2 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,63 грн. Він здорожчав на 12 копійок.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здешевшав на 7 копійок і коштує 42,29 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,74 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 40,3 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 42,75 грн. Продають за 42,9 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн
"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
"Укрсиббанк" – 39,40-39,95 грн
"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн
"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
"Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн
"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн
"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
"Укрексімбанк" – 9,65-10,00 грн
Раніше повідомлялося, що у травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою.