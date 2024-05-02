Курс валют на 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 2 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,63 грн. Він здорожчав на 12 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав на 7 копійок і коштує 42,29 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,74 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 40,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,75 грн. Продають за 42,9 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,40-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-10,00 грн

Раніше повідомлялося, що у травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою.

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