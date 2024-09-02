Курс валют на 2 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 вересня. Долар втратив 14 коп. Євро - аж 20 коп. Злотий - зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,05 (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,50 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,63 (-2 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,90-41,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,40-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,20-46,10 грн

"Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу. Від 29 серпня юрособи, ФОП та фізичні особи, що виконують професійну діяльність, більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок.

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