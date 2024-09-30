Курс валют на 1 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 1 жовтня. Так, у порівнянні з попереднім днем, долар, євро та злотий зростуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 46,15 (+ 20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,78 (+3 коп.).

Нагадаємо, за прогнозами експертів, у перший тиждень жовтня не буде докорінних змін у курсі долара. Показники залишатимуться під впливом режиму "керованої гнучкості" та участі НБУ в балансуванні попиту і пропозиції.

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