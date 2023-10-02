Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 2 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Про це повідомляє НБУ.

Євро за вихідні виріс одразу на 19 копійок і коштує 38,74 грн.

Офіційний курс польського злотого підскочив на 6 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,37 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,7 грн. Купують за 38,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,2 грн. Продають за 42,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,30 - 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,80 - 40,80 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн

"Укрсиббанк" – 39,50 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,46 - 8,66 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 4- 8,85 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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