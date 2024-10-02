Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 2 жовтня. / Фото: Getty Images

Євро і злотий сильно втратили у ціні. Втім, долар зростає далі.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 2 жовтня. Долар додав ще 3 коп. Євро втратив аж 44 коп, а злотий зменшився на 12 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,24 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,71 (-44 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,66 (-12 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Ощадбанк" -  41,00-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
  • "Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн
  • "ПУМБ" – 45,90-46,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,60-46,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,60-46,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
  • "Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,55-10,85 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Як повідомлялося, "Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг. Зокрема, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів.

Читайте також:

Не вистачає страхового стажу для пенсії? Рішення є!

Не вистачає страхового стажу для пенсії? Рішення є!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація