Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро і злотий сильно втратили у ціні. Втім, долар зростає далі.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 2 жовтня. Долар додав ще 3 коп. Євро втратив аж 44 коп, а злотий зменшився на 12 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,24 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,71 (-44 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,66 (-12 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" - 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,90-46,50 грн

"Укрсиббанк" – 45,60-46,50 грн

"Укрексімбанк" – 45,60-46,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн

"Ощадбанк" - 10,15-10,90 грн

"Укрексімбанк" - 10,55-10,85 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Як повідомлялося, "Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг. Зокрема, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів.

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