Курс валют на 20 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро знову додали в ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 березня. Вартість долара – 39,13 грн, що на 16 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні 2 коп., а польський злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,13 грн (+16 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,46 грн (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,80 - 39,30 грн

"ПУМБ" – 38,70 - 39,20 грн

"Укрсиббанк" – 38,70 - 39,30 грн

"Укрексімбанк" – 38,70 - 39,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,67 - 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн

Як повідомлялося, у Мінекономіки пояснили, на що йдуть податки українців. Від початку дії воєнного стану в Україні податкове законодавство зазнало низки змін і почало пристосовуватися до реалій сьогодення. Наразі всі кошти йдуть на оборонні видатки.

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