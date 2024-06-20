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Курс валют на 20 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 20 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 20 червня. / Фото: Associated Press

Долар трішки здешевшав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 червня. Долар здешевшав на 1 коп. Євро додав аж 13 коп. Польський злотий - 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,53 грн (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,57 грн (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,06 грн (+9 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн
  • "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,30-40,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн
  • "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн
  • "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Як повідомлялося, в Україні можуть здорожчати майже всі товари та послуги. Здорожчання пального вдарить по українцях – ціни можуть різко піти вгору.

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