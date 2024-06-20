Курс валют на 20 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар трішки здешевшав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 червня. Долар здешевшав на 1 коп. Євро додав аж 13 коп. Польський злотий - 9 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,53 грн (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,57 грн (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,06 грн (+9 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,30-40,95 грн
- "Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн
- "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
- "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
- "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Як повідомлялося, в Україні можуть здорожчати майже всі товари та послуги. Здорожчання пального вдарить по українцях – ціни можуть різко піти вгору.
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