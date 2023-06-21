Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий трохи виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро здорожчало на 3 коп. Злотий зріс на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,96 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,98 грн (+2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,50 грн. Продають за 40,80 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,55 - 37,45 грн

"Укрексімбанк" – 36,65 - 37,35 грн

"Райффайзен" – 36,70- 37,20 грн

ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,70 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,45 - 41,25 грн

"Райффайзен" – 40,00 - 40,80 грн

ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85 - 9,14 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн

ПУМБ - 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, нарахування пенсій на картки можуть призупинити. У Мінсоцполітики нагадали, у яких випадках це можуть зробити. Зокрема, якщо пенсіонер не користувався своїм банківським рахунком понад 6 місяців, виплату пенсій на картку йому можуть заморозити

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