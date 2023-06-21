Курс валют на 21 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий трохи виросли у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 21 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро здорожчало на 3 коп. Злотий зріс на 2 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,96 (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,98 грн (+2 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,50 грн. Продають за 40,80 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,55 - 37,45 грн
- "Укрексімбанк" – 36,65 - 37,35 грн
- "Райффайзен" – 36,70- 37,20 грн
- ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн
- "Ощадбанк" – 39,70 - 40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45 - 41,25 грн
- "Райффайзен" – 40,00 - 40,80 грн
- ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,85 - 9,14 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн
- "Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн
- ПУМБ - 8,75 - 9,25 грн
Нагадаємо, нарахування пенсій на картки можуть призупинити. У Мінсоцполітики нагадали, у яких випадках це можуть зробити. Зокрема, якщо пенсіонер не користувався своїм банківським рахунком понад 6 місяців, виплату пенсій на картку йому можуть заморозити