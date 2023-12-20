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Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 20 грудня / Фото: pixabay.com

Валюта здорожчала.

Національний банк України на 20 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 37,32 грн. Він підвищився на 13 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро зріс одразу на 33 копійки і коштує 40,92 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,43 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 38,2 грн. Купують за 37,5 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,65 грн
"Ощадбанк" – 37,35 - 37,80 грн
"ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
"Укрсиббанк" - 37,05 – 37,70 грн
"Укрексімбанк" - 37,15 – 37,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,34 - 41,35 грн
"Ощадбанк" – 40,75 - 41,35 грн
"ПУМБ" – 40,80 - 41,50 грн
"Укрсиббанк" - 40,25 - 41,25 грн
"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн
"Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн

Як повідомлялося, долар пішов догори. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно здешевшала.

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