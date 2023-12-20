Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 20 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 37,32 грн. Він підвищився на 13 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро зріс одразу на 33 копійки і коштує 40,92 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,43 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,2 грн. Купують за 37,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,65 грн

"Ощадбанк" – 37,35 - 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн

"Укрсиббанк" - 37,05 – 37,70 грн

"Укрексімбанк" - 37,15 – 37,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,34 - 41,35 грн

"Ощадбанк" – 40,75 - 41,35 грн

"ПУМБ" – 40,80 - 41,50 грн

"Укрсиббанк" - 40,25 - 41,25 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 - 9,55 грн

"Ощадбанк" – 8,80 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,10 - 9,65 грн

Як повідомлялося, долар пішов догори. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно здешевшала.

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