Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 листопада. Долар втратив у ціні кілька копійок.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,33(-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,69 (+6 копю)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,09 (+1 коп.)

Як повідомлялося, 19 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет-2025. Зокрема, у бюджеті на 2025-й видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину - 217 млрд грн.

Бюджет-2025: Верховна Рада ухвалила в першому читанні пріоритет безпеки і оборони

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