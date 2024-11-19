Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабшала щодо долара.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 20 листопада. Долар втратив у ціні кілька копійок.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,33(-4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,69 (+6 копю)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,09 (+1 коп.)
Як повідомлялося, 19 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет-2025. Зокрема, у бюджеті на 2025-й видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину - 217 млрд грн.