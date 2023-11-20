Курс валют на 20 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здешевшав після вихідних.
На 20 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 36,13 грн. За вихідні він упав на 11 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро коштує 39,25 грн - здешевшав на 5 копійок. Польський злотий коштує 8,97 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38,25 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,5 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,00 - 37,50 грн
"Ощадбанк" – 37,20 - 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,49 – 37,95 грн
"Укрсиббанк" - 37,15 – 37,70 грн
"Укрексімбанк" - 37,35 – 37,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,85 - 40,85 грн
"Ощадбанк" – 40,10 - 40,95 грн
"ПУМБ" – 40,35 - 40,95 грн
"Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн
"Укрексімбанк" - 40,00 - 41,00 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,85 - 9,35 грн
"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн
"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн
Що буде з курсом долара у листопаді - читайте у новині.
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