Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 лютого. Вартість долара – 38,28 грн, що на 31 коп. більше за курс напередодні. Євро додав аж 35 коп., а польський злотий – 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,28 грн (+31 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,24 грн (+35 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,52 грн (+10 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 - 38,50 грн

"Ощадбанк" – 37,90 - 38,50 грн

"ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 37,95 - 38,50 грн

"Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,65 грн

"ПУМБ" – 41,00 - 41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" – 40,95 - 41,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,38 - 9,78 грн

"Ощадбанк" – 9,15 - 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,30 - 9,65 грн

Як повідомлялося, минулого тижня курс валют підніс українцям сюрприз - долар лихоманить. Так, долар несподівано і різко злетів угору, збільшившись за три дні майже на 50 копійок.

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