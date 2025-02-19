Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 41,68 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,68 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,47 (+1коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,40 (-3 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні й надалі буде зростати курс долара. Втім, зараз на ринку фіксують зниження вартості валюти. Тому можна скористатися нагодою та купити її зараз.

Читайте також: