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Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 41,68 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,68 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,47 (+1коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,40 (-3 коп.)

Раніше йшлося про те,  що в Україні й надалі буде зростати курс долара. Втім, зараз на ринку фіксують зниження вартості валюти. Тому можна скористатися нагодою та купити її зараз.

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