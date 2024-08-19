Курс валют на 20 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 серпня. У порівнянні з попереднім днем, усі три популярні валюти – долар, євро та злотий – здорожчають.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,3 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,6 грн (+31коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,68 грн (+8 коп.).

Нагадаємо, раніше банкір дав прогноз того, яким буде курс долара протягом цього тижня, від 19 до 25 серпня.

Читайте також: