Курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 серпня. Долар здорожчав на 9 коп. Євро додав аж 31 коп, а злотий - зріс на 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,3 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,6 грн (+31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,68 грн (+8 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,45-46,25 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Як повідомлялося, частина пенсіонерів отримає додаткові виплати до Дня Незалежності. Це стосується 471 тис. українців.

Читайте також:

Ціна газу! Чи зміниться вартість блакитного палива?