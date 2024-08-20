Курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта долала у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 серпня. Долар здорожчав на 9 коп. Євро додав аж 31 коп, а злотий - зріс на 8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,3 (+9 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,6 грн (+31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,68 грн (+8 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн
- "Укрексімбанк" – 41,05-41,65 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн
- "Укрексімбанк" – 45,45-46,25 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн
Як повідомлялося, частина пенсіонерів отримає додаткові виплати до Дня Незалежності. Це стосується 471 тис. українців.
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