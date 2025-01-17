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Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 20 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 20 січня. / Фото: Associated Press

Гривня зміцніла щодо долара.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних долар зменшиться. Ціни на євро і злотий збільшаться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,12 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,36 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,15 (+3 коп.)

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, коли можуть зрости ціни на електроенергіюТариф на електроенергію, який був встановлений в Україні, діятиме протягом поточного опалювального сезону. 

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