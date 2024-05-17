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Курс валют на 20 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 20 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок, 20 травня, долар, євро та злотий дещо здешевшають / Фото: ТСН.ua

В понеділок долар, євро та злотий трохи здешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 травня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 17 травня, долар, євро та злотий дещо впадуть у ціні. Падіння курсу усіх трьох валют буде незначним, але найбільше здешевшає євро -- падіння курсу становитиме 9 копійок..

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,42 (–1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 42,75 (–9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,01 (–3 коп.)

Нагадаємо, в Україні відчутно зміниться курс долара. Експерт переконаний, що нижче 39 грн долар уже не опуститься.

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