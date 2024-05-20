Курс валют на 20 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 20 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,42 грн. Він здешевшав на 1 копійку.

Про це повідомив НБУ.

Євро здешевшав на 9 копійок і коштує 42,75 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,01 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 40 грн. Купують за 39,85 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,9 грн. Продають за 43,3 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,45-43,45 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,50 грн

"Укрсиббанк" – 42,40-43,40 грн

"Укрексімбанк" – 42,80-43,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,99-10,19 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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