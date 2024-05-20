Курс валют на 20 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала після вихідних.
Національний банк України на 20 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,42 грн. Він здешевшав на 1 копійку.
Про це повідомив НБУ.
Євро здешевшав на 9 копійок і коштує 42,75 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,01 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 40 грн. Купують за 39,85 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 42,9 грн. Продають за 43,3 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн
"Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн
"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 42,45-43,45 грн
"ПУМБ" – 42,90-43,50 грн
"Укрсиббанк" – 42,40-43,40 грн
"Укрексімбанк" – 42,80-43,60 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,99-10,19 грн
"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн
Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.